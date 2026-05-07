На 40% общей площади пастбищная растительность демонстрирует слабый рост

CentralAsia (MNG) - Согласно данным Информационно-исследовательского института метеорологии, гидрологии и окружающей среды, по состоянию на 30 апреля рост пастбищной растительности был хорошим на всей территории аймака Дорнод, большей части аймаков Дархан-Уул, Хөвсгөл и Сэлэнгэ, в некоторых частях аймаков Хэнтий, Ховд, Өмнөговь и Булган, а также в некоторых сомонах аймака Төв. В других районах рост оценивался как умеренный.

Однако состояние пастбищ было крайне плохим более чем на 20% общей площади и плохим на 40%. Такие условия наблюдались в аймаках Дундговь и Сүхбаатар, большей части аймаков Завхан, Өвөрхангай, Говьсүмбэр, Увс, Ховд, Говь-Алтай, Баянхонгор, Архангай и Өмнөговь, а также в некоторых сомонах аймаков Хэнтий, Төв и Дорноговь.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в большинстве районов аймаков Баян-Өлгий, Ховд, Хөвсгөл и Дорноговь появление пастбищной растительности происходит позже обычного.

