Правительство стремится привести процентные ставки по кредиту Оюу-Толгой в соответствие с международными стандартами

Министр промышленности и минеральных ресурсов Дамдинням Гонгор

CentralAsia (MNG) - Министр промышленности и минеральных ресурсов Дамдинням Гонгор недавно представил решения Кабмина по соглашению по Оюу-Толгои (ОТ), в которых изложил ход работы двух рабочих групп, созданных премьер-министром.

В то время как Министерство финансов занимается вопросами, связанными с процентными ставками по инвестициям, министр Дамдинням возглавляет переговоры по снижению платы за управление и улучшению управления проектами. Он охарактеризовал текущий диалог как очень интенсивный, предполагающий частое общение и приносящий конкретные результаты.

Важным этапом в этих переговорах стало разрешение семилетнего тупика в отношении кредитного соглашения по проекту. Министр подтвердил, что переговоры будут продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты все цели правительства, при этом основное внимание будет уделено обеспечению того, чтобы процентные ставки и плата за управление были скорректированы в соответствии с международными стандартами.

Кроме того, создана новая рабочая группа для согласования условий в рамках совместного предприятия Entrée. Правительство стремится заключить новое инвестиционное соглашение, которое будет учитывать интересы Монголии путем изменения налоговой базы.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения