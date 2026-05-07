Монголия и Китай обсудили расширение двустороннего сотрудничества

CentralAsia (MNG) - Председатель Великого Государственного Хурала (парламента) Бямбацогт Сандаг принял г-жу Шэнь Миньцзюань, посла Китайской Народной Республики в Монголии, 6 мая.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам расширения и укрепления двустороннего экономического сотрудничества, улучшения инвестиционного и правового климата, а также активного развития межпарламентских отношений и сотрудничества во всех областях.

В начале заседания председатель Бямбацогт выразил благодарность Чжао Лэцзи, председателю Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, за теплое поздравительное послание по случаю его назначения. Он также отметил, что рад вновь встретиться с послом г-жой Шэнь Миньцзюань в качестве главы законодательного органа.

Он подчеркнул, что развитие долгосрочных, стабильных, добрососедских и дружественных отношений, а также взаимовыгодного сотрудничества с Китаем остается одним из главных приоритетов внешней политики Монголии. Он отметил, что всеобъемлющее стратегическое партнерство между двумя странами продолжает расширяться во всех секторах, сопровождаясь частыми визитами на высоком уровне, регулярным диалогом, укреплением политического доверия и ростом взаимовыгодного сотрудничества.

В ходе встречи обе стороны согласились с важностью последовательного осуществления взаимовыгодной политики сотрудничества, успешного продвижения текущих проектов и достижения ощутимых результатов.

Они также обменялись мнениями о дальнейшем улучшении работы пограничных пунктов между Монголией и Китаем, чтобы сделать их более доступными и удобными для граждан, о внедрении более гибкого графика работы и о совместной работе по преобразованию сезонных пунктов в постоянные.

Председатель Бямбацогт отметил, что такие меры помогут увеличить трансграничное перемещение, особенно для жителей отдаленных аймаков и сомонов, снизят влияние роста цен на товары и внесут значительный вклад в региональное развитие, сообщила пресс-служба Великого Государственного Хурала.

