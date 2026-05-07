Трамп: США провели «очень хорошие» переговоры с Ираном

CentralAsia (CA) - За последние 24 часа США провели «очень хорошие» переговоры с Ираном, сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. «Вполне возможно, что мы заключим сделку», — сказал он журналистам в Овальном кабинете Белого дома, передает CNN.

«Сейчас у нас все идет хорошо, и мы должны получить то, что должны получить. Если мы этого не сделаем, нам придется сделать большой шаг дальше. Но при этом они хотят заключить сделку», — рассказал о переговорах Трамп.

Лидер США также снова заявил, что Иран согласился с его главным требованием — отказаться от ядерного оружия. «У Ирана не может быть ядерного оружия, и его не будет, и они согласились с этим», — добавил он. При этом, как отмечает CNN, других свидетельств того, что Тегеран согласился на это условие нет.

Когда Трамп спросили, есть ли крайний срок для получения ответа от Ирана на последнее предложение США, он дал понять, что дедлайна нет.

Согласно сообщениям Axios и других СМИ, в Белом доме считают, что США и Иран близки к подписанию мирного соглашения. По словам собеседников изданий, речь идет об «одностраничном меморандуме о взаимопонимании», который должен закончить войну и создать основу для более детальных переговоров по иранской ядерной программе.

В Иране заявили, что изучают новое предложение США о завершении войны и вскоре передадут свой ответ через Пакистан — главного посредника в этих переговорах.