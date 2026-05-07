Зеленский обвинил Россию в нарушении «режима тишины» и заявил, что Украина будет «действовать зеркально»

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в нарушении «режима тишины», который Киев объявил в одностороннем порядке.

«Выбор России — очевидный отказ от тишины и сохранения жизней», — написал он в соцсетях, заявив, что, по данным Украины, российские военные с начала суток 6 мая совершили 1820 активных действий, включая обстрелы, попытки штурмов и воздушные удары.

Позже Зеленский заявил, что Россия ответила на украинское предложение прекращения огня новыми атаками, нанося в течение среды удары по разным украинским областям.

Поэтому Украина, по его словам, будет действовать зеркально с учетом ситуации этой ночью и 7 мая.

«В зависимости от ситуации ночью и завтра украинская сторона будет определяться со справедливыми ответами», — сказал он.

«Россия получила от нас четкое предложение относительно тишины и дипломатии и знает, как связаться с Украиной или с партнерами, чтобы согласовать детали. Если же того одного человека в Москве, который не может жить без войны, интересует только один парад и больше ничего, то это другое дело. Украина готова работать ради мира. Украина стремится достойно закончить эту войну. Россия довоевалась до того, что и их главный парад уже зависит от нас. И это четкий сигнал: нужно заканчивать», — сказал украинский президент в вечернем обращении.

Параметры предложенного Украиной перемирия уточнил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. «Вы не наносите удары по нашей территории, и мы зеркально не наносим удары, независимо от дня недели, по вашей территории. Все. Других предложений нет», — объяснил он позицию Киева в эфире «Дождя».

Зеленский 4 мая в одностороннем порядке объявил о «режиме тишины» с полуночи 6 мая. Перед этим Минобороны РФ (тоже в одностороннем порядке) объявило о «перемирии» на 8-9 мая. Минобороны РФ заявило, что если Украина не согласится на «перемирие» 8-9 мая, российские военные нанесут массированный удар по центру Киева.

Парад в Москве на День Победы в этом году пройдет в урезанном формате — на нем не будет техники, а также не будут маршировать курсанты военных училищ. Длительность мероприятия также сокращена. В Кремле прямо связали это с угрозой атак со стороны Украины.