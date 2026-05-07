МИД России призвал дипломатов других стран эвакуироваться из Киева

МИД России

CentralAsia (CA) - Министерство иностранных дел России направило во все аккредитованные дипломатические миссии и представительства международных организаций призыв эвакуировать дипломатов из Киева, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она процитировала ноту, которую разослал российский МИД. В документе напоминают, что 4 мая Минобороны России пригрозило ударом по Украине «в связи с угрозами киевского режима нанести удар по Москве в священный для всех россиян праздник — День Победы».

Авторы ноты заявили, что относиться к сообщению российского военного ведомства нужно «с максимальной ответственностью». В МИД призвали «обеспечить заблаговременную эвакуацию» иностранных дипломатов из столицы Украины «в связи с неотвратимостью ответного [российского] удара» по Киеву и «центрам принятия решений» в случае украинской атаки на 9 Мая.

Захарова напомнила, «как развивались события» последних дней, которые привели к эскалации. Она утверждает, что президент Украины Владимир Зеленский угрожал «сорвать День Победы в Москве террористическими актами». В ответ Минобороны РФ в тот же день опубликовало свои угрозы.

«Мы не выступаем с позиции агрессии, мы выступаем с позиции неизбежного ответа на агрессию», — заявила Захарова.

4 мая Зеленский на саммите Европейского политического сообщества в Ереване заявил, что усеченный формат парада в Москве — в этом году он пройдет без военной техники — говорит о страхе российских властей перед украинскими дронами. «Они не могут позволить себе военную технику, и они боятся, что дроны могут пролететь над Красной площадью. Это показательно — это демонстрирует, что они не сильны», — заявил Зеленский.

Россия и Украина 4 мая объявили, что собираются временно прекратить огонь, но не согласовали сроки перемирия. Минобороны РФ заявило, что будет «перемирие в честь празднования Дня Победы» на 8-9 мая. Президент Украины Владимир Зеленский объявил «режим тишины» с полуночи 6 мая. Вечером в тот же день Зеленский обвинил Россию в нарушении «режима тишины» и предупредил, что Украина будет «действовать зеркально».