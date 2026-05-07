Умер основатель CNN Тед Тернер

Тед Тернер

CentralAsia (CA) - В возрасте 87 лет умер американский бизнесмен, филантроп, основатель CNN Тед Тернер. Об этом сообщается на сайте телеканала.

Тернер родился 19 ноября 1938 года в Цинциннати (штат Огайо) в семье владельца рекламного агентства. В 1960 году он начал работать в компании отца, возглавив одно из отделений его агентства. Через три года Тернер после самоубийства отца возглавил агентство. Он стал расширять свою деятельность, купив несколько радиостанций, а также убыточный телеканал в Атланте, создав медиакомпанию, которая затем получила название Turner Broadcasting System. Для продвижения телеканала Тернер приобрел права на показ старых фильмов и ситкомов, которые уже сняты с эфира. В 1970-х его канал перешел на национальное вещание с помощью передачи сигнала на спутник, а через него — кабельным операторам по всем Соединенным Штатам.

В конце 1970-х Тернер придумал создать круглосуточный кабельный новостной канал. В итоге в 1980 году он запустил CNN, главной особенностью которого стала оперативная передача новостей, а впоследствии — прямой эфир событий.

Журнал Time в 1991 году назвал Тернера «Человеком года» за то, что он «влиял на ход событий и превращал зрителей в мгновенных свидетелей истории». «Когда в 1990 году разразилась война в Персидском заливе, важность круглосуточного новостного канала стала очевидной. Это был первый случай, когда война транслировалась в прямом эфире — и только на CNN», — говорится на сайте телеканала.

В 1996 году Time Warner Inc. приобрела Turner Broadcasting System за 7,5 миллиарда долларов. Тернер стал вице-председателем Time Warner. Через пять лет Time Warner объявила о слиянии с интернет-компанией AOL, а Тернер стал вице-председателем новой компании, однако через два года ушел с этого поста.

Тернер активно занимался благотворительностью, в 2001 году стал сооснователем организации, стремящейся предотвратить использование оружия массового уничтожения, поддерживал различные природоохранные проекты и экологические инициативы.