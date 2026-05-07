Бывший президент Франции Саркози получил условно-досрочное освобождение по делу о расходах на выборы

CentralAsia (CA) - Бывший президент Франции Николя Саркози получил условно-досрочное освобождение по делу о превышении расходов на избирательную кампанию 2012 года, сообщила радиостанция RTL со ссылкой на Апелляционный суд Парижа.

Смягчить порядок отбывания наказания попросил сам Саркози. Суд одобрил его просьбу 5 мая. Решение в пользу Саркози было принято в связи с его возрастом — ему 71 год. Оно вступит в силу 7 мая.

Речь идет о наказании по делу «Бигмалион» (Bygmalion). Так называлось PR-агентство, которое обслуживало избирательную кампанию Саркози в 2012 году. Осенью 2021 года политика признали виновным в незаконном финансировании его кампании со стороны «Бигмалион».

Сначала Саркози получил год тюрьмы. Позже приговор смягчили до полугода заключения с возможностью заменить лишение свободы на ношение электронного браслета. Теперь он браслет носить не будет, отмечает RTL.

В марте 2021 года Саркози был признан виновным в торговле влиянием и коррупции. Приговор включал в себя год лишения свободы и два года условно, но в итоге реальный срок заменили на ношение электронного браслета и частичный домашний арест.

В сентябре 2025 Саркози признали виновным в преступном сговоре в рамках дела о финансировании его избирательной кампании ливийским правительством Муаммара Каддафи в 2005-2007 годах. Ему дали отсрочку в исполнении приговора, и политик отправился в тюрьму только в октябре. Но уже через 20 дней его отпустили под судебный надзор. Сейчас в суде рассматривается апелляция по этому делу.

Николя Саркози занимал пост президента Франции в 2007 — 2012 годах. Он стал первым бывшим главой государства в этой стране, получившим реальный тюремный срок.