экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Суд сократил на 8 лет срок заключения экс-премьера Южной Кореи по делу о военном положении

CentralAsia (CA) -  Апелляционный суд в Сеуле пересмотрел приговор бывшему премьер-министру Южной Кореи Хан Док Су. Срок его заключения сократили до 15 лет, что соответствует изначальному запросу прокурора. Изначально он был приговорен к 23 годам тюрьмы.

В январе Хан Док Су признали виновным в содействии экс-президенту Юн Сок Ёлю, который в декабре 2024 года в нарушение конституции ввел военное положение и был осужден за попытку госпереворота. После импичмента президента Хан Док Су временно исполнял его обязанности.

Кроме пособничества в мятеже Хан Док Су вменялись дача ложных показаний, а также фальсификация и уничтожение официальных документов. Процесс по делу шел с августа 2025 года. Сотрудничать со следствием бывший премьер отказался.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com