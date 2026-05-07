КНДР убрала из Конституции упоминание об объединении с Южной Кореей

CentralAsia (CA) - КНДР внесла поправки в Конституцию, определив свою территорию как граничащую с Южной Кореей и убрав из текста положения о воссоединении, говорится в проекте текста, передает Reuters.

Согласно новой статье 2 Конституции, территория КНДР включает земли, «граничащие с Китайской Народной Республикой и Российской Федерацией на севере и с Республикой Корея на юге», а также соответствующие территориальные воды и воздушное пространство.

При этом Пхеньян закрепил в Конституции, что «никогда не потерпит никаких посягательств» на свою территорию, однако не уточнил расположение границы с Южной Кореей и не упомянул прямо спорные морские рубежи, включая Северную разграничительную линию в Желтом море, отмечает агентство.

Кроме того, в предыдущей версии Конституции председатель Государственного совета КНДР (эту должность занимает Ким Чен Ын) назывался верховным лидером, представляющим государство, указывает Reuters, однако теперь в документе он обозначен как глава государства. Таким образом, Конституция впервые формально ставит главу государства выше Верховного народного совета, пишет Yonhap.

Профессор Сеульского национального университета Ли Чон Чхоль обращает внимание, что из преамбулы и основного текста Конституции убрали термины, связанные с воссоединением и этническим национализмом, — «северная половина», «воссоединение родины», «мирное воссоединение», «великое национальное единство», передает газета The Korea Herald. Он считает, что такие изменения призваны закрепить провозглашенную Ким Чен Ыном в конце 2023 года доктрину «двух враждебных государств».

Разделение Кореи на КНДР и Республику Корея произошло в 1945 году после поражения Японии во Второй мировой войне (до этого Корейский полуостров находился под оккупацией). В США и СССР изначально исходили из того, что разделение будет временным и в скором времени Корея вновь объединится. Однако между сторонами возникало все больше идеологических и политических противоречий, переросших в борьбу за сферы влияния.

В итоге на Корейском полуострове началась война, которая продлилась с 1950 по 1953 год. По ее итогам было окончательно оформлено разделение Корейского полуострова на два государства по 38-й параллели.

Первую Конституцию КНДР приняла в сентябре 1948-го; ее изменяли пять раз. В 1972 году Пхеньян принял новую, социалистическую Конституцию. В нее поправки вносили 12 раз. Новый вариант, принятый в марте, не содержит слово «социалистический» в названии, отмечает Yonhap.