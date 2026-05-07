Генсекретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков встретился секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу

CentralAsia (CA) - Генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков 5 мая провёл встречу с секретарём Совета безопасности России Сергеем Шойгу. Об этом сообщили в пресс-службе Организации.

В ходе встречи Масадыков проинформировал Шойгу об итогах своих переговоров с руководством государств — членов организации, состоявшихся в первом полугодии 2026 года.

Также стороны обсудили ход реализации плана мероприятий по выполнению решений сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, прошедшей в ноябре 2025 года, а также приоритетные направления деятельности организации в период председательства России.

Кроме того, они рассмотрели повестку предстоящего заседания Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ, которое состоится 26 мая, и другие актуальные вопросы деятельности организации.

В ОДКБ напомнили, что председательство России в организации в 2026 году проходит под девизом: «Коллективная безопасность в многополярном мире: единая цель, общая ответственность».

