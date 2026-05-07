Какие выплаты предусмотрены ветеранам ВОВ в странах СНГ

CentralAsia (KZ) - В преддверии 81-й годовщины Победы в ряде стран СНГ предусмотрены единовременные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны и другим категориям граждан, связанным с событиями военного времени. Размеры и порядок предоставления помощи различаются в зависимости от национальной системы социальной поддержки, сообщают СМИ.

В Казахстане в 2026 году на единовременные выплаты почти 32,9 тыс. человек выделено более 3,3 млрд тенге. Получателями помощи стали ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, вдовы погибших, лица, получившие инвалидность вследствие ранения или увечья, а также другие категории граждан.

Отдельная выплата предусмотрена для ветеранов Великой Отечественной войны. По данным на 2026 год, в Казахстане проживают 57 ветеранов. Каждому из них выплачено по 5 млн тенге независимо от региона проживания.

В Узбекистане единовременная выплата ветеранам составила 30 млн сумов, что эквивалентно примерно 1,1 млн тенге. В Кыргызстане ветеранам предусмотрена выплата в размере 200 тыс. сомов.

В Беларуси действует единая система выплат по категориям получателей. Инвалидам и участникам Великой Отечественной войны выплачивается по 5 тыс. белорусских рублей, что составляет около 715–825 тыс. тенге. Для тружеников тыла и бывших узников концлагерей предусмотрены меньшие суммы в зависимости от категории.

В Российской Федерации применяется двухуровневая система поддержки. Федеральная выплата составляет 10 тыс. рублей, или около 61 тыс. тенге. Кроме того, регионы самостоятельно устанавливают дополнительные меры помощи. В Москве размер региональных выплат ветеранам составляет от 40 тыс. до 70 тыс. рублей, в Волгоградской области для участников Сталинградской битвы и фронтовиков предусмотрены выплаты до 80 тыс. рублей. В Санкт-Петербурге и ряде других регионов размер дополнительных выплат составляет от 5 тыс. до 10 тыс. рублей.

Таким образом, подходы стран СНГ к поддержке ветеранов различаются. В одних государствах применяется централизованная система выплат, в других смешанная модель, при которой часть помощи предоставляется на федеральном или государственном уровне, а часть - за счет региональных бюджетов.

