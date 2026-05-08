Солдаты из Великобритании, Монголии и США заняли 1-е, 2-е и 3-е места на Pacific Land Forces Team Readiness Challenge. Фото

CentralAsia (MNG) - Ранее мы сообщали, что военнослужащие из Соединенных Штатов и различных стран-партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, включая сухопутные войска Монголии, принимают участие в соревнованиях USARPAC 2026, — пишет MiddleAsianNews.

Форт Шафтер, Гавайи — Тихоокеанский командный центр армии США (USARPAC) провел первые Международные военные соревнования готовности сухопутных войск Тихоокеанского региона (PLFTRC), объединяющий элитные команды со всего Индо-Тихоокеанского региона и за его пределами. Мероприятие состоится на острове Оаху, Гавайи.

7 мая завершились первые в истории соревнования по боевой готовности сухопутных войск Тихоокеанского региона.

В соревнованиях приняли участие Малайзия, Филиппины, Фиджи, Монголия, Новая Зеландия, Канада, Сингапур, Великобритания и США.

Девять команд соревновались друг с другом, выполняя бесчисленные физически и умственно сложные задания, кульминацией которых стал 14-мильный марш-бросок из джунглей обратно в Скофилд, начавшийся в темноте в 02:00.

Британская военная команда заняла первое место, монгольская военная команда — второе, а принимающая страна, Соединенные Штаты, — третье.

Британская команда

Монгольская команда

Команда США

В состав монгольской команды входят штаб-сержант Баатар Лхагвадорж, сержант Зоригт Цогбадрах, штаб-сержант Балдорж Ванчиндорж, сержант Гандаваа Мөнхцэцэг, Багабандь Ганбаатар и капитан команды рейнджер и старший сержант Мөнгөншагай Алтанхуяг.

Каждая команда, принявшая этот вызов, выложилась на полную. Даже в самые сложные моменты каждая команда преодолевала трудности, сохраняя дисциплину, боевой дух и волю к победе. Все команды успешно завершили испытание и вышли из него быстрее, сильнее и лучше.

