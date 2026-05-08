Бригадный генерал британской армии Клэр О'Грэйди встретилась с монгольскими женщинами

CentralAsia (MNG) - В ходе своих визитов она обменивалась мнениями по гендерным вопросам в вооруженных силах в рамках более широкого сотрудничества в области обороны, уделяя особое внимание повестке дня «Женщины, мир и безопасность», — передает MiddleAsianNews.

Бригадный генерал Клэр О'Грэйди, заместитель командующего 2-й авиагруппой Великобритании, находится с визитом в Монголии.

Командир 2-й группы Королевских ВВС, коммодор авиации Клэр О'Грэйди, встретилась с представителями Совета по СМИ Монголии и НПО «Женщины за перемены», чтобы обсудить гендерные проблемы и вызовы, с которыми сталкиваются женщины в наших двух странах, а также важность исследовательского отчета «Голоса женщин-политиков».

Клэр О'Грэйди — видный борец за гендерное равенство и занимала должность представителя по гендерным вопросам в Королевских ВВС. Вместо того чтобы становиться объектом гендерных проблем, бригадный генерал О'Грэйди активно работает над их решением как внутри вооруженных сил, так и на международном уровне.

В качестве уполномоченного по гендерным вопросам в Королевских ВВС она является страстной сторонницей продвижения и повышения осведомленности по всем вопросам, связанным с гендером, используя свою роль для того, чтобы бросать вызов существующим нормам и добиваться инклюзивной политики.

О'Грэйди сосредоточила свое внимание на «борьбе с сексуальным насилием в вооруженных конфликтах», что стало темой ее магистерской диссертации.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения