Австралийские военные помогают своим монгольским коллегам освоить английский язык

CentralAsia (MNG) - Австралия оказывает поддержку обороноспособности Монголии, в частности, посредством обучения английскому языку и профессиональной военной подготовки.

Заместитель военного атташе майор Уилл Майлз и старший сержант Стюарт Робертсон запустили второй этап программы изучения английского языка 2026 года, реализуемой в партнерстве с центром Santis Inligua, — сообщает MiddleAsianNews.

Офицеры ВС Монголии успешно проходят англоязычный курс и интенсивный курс подготовки к IELTS.

С 2018 года Управление по внешнеполитическому сотрудничеству Министерства обороны и ВС Австралии в партнерстве с центром Santis Inligua подготовило в общей сложности 47 офицеров ВС Монголии.

Монголия установила дипломатические отношения с Австралией 15 сентября 1972 года. Двусторонние отношения активно развиваются с момента перехода Монголии к демократии и проведения либеральных экономических реформ в начале 1990-х годов.

Австралия и Монголия сотрудничают по широкому кругу региональных и глобальных вопросов, включая оборону и безопасность. Вклад в международные миротворческие операции и обеспечение безопасности уже давно является одним из ключевых направлений нашего двустороннего сотрудничества.

Австралийские и монгольские военнослужащие служили бок о бок в миротворческих операциях ООН. Более 800 монгольских военнослужащих и персонала участвовали в миротворческих операциях в Южном Судане. Обе страны также направляли персонал для коалиционных операций в Ираке и Афганистане, а также для миротворческих операций в Косово и Сьерра-Леоне. Австралия участвует в ежегодных совместных миротворческих учениях «Khaan Quest» в Монголии.

Также одним из молодых монголов, служащих в австралийской армии, является Бүрэнтогтох.

Лейтенант авиации Бүрэнтогтох Алтанцэцэг провел половину своего раннего детства в оживленном городе Улан-Баторе, а другую половину — со своей большой кочевой семьей.

«Я приехал в Австралию в 10 лет и поступил в университет с желанием стать инженером-аэрокосмистом», — сказал лейтенант авиации Бүрэнтогтох. Подробнее о нём мы расскажем в нашем следующем отчёте.

