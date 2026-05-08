За последние четыре месяца число туристов, прибывающих в Монголию, резко возросло

CentralAsia (MNG) - По данным MiddleAsianNews, в 2026 году туристический сектор Монголии демонстрирует уверенный рост, с устойчивым увеличением числа иностранных туристов.

Рост обусловлен увеличением доступности авиаперевозок, расширением безвизового режима, международной рекламой (например, Netflix) и ростом зимнего туризма.

За первые четыре месяца года Монголию посетили 208 028 иностранных туристов. Это значительное увеличение на 35 процентов, или на 54 260 посетителей, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Только в апреле страну посетило 64 597 туристов, что на 26 процентов больше, чем в апреле предыдущего года. Продолжающийся рост свидетельствует о позитивной тенденции по мере приближения Монголии к пику туристического сезона.

Число японских туристов увеличилось на 7.7 процента, а число туристов из Германии — на 23.7 процента.

В ответ на эту восходящую тенденцию Министерство культуры, спорта, туризма и молодежи совместно со своими подведомственными организациями уделяет приоритетное внимание повышению качества услуг, расширению международного продвижения и улучшению региональной туристической инфраструктуры. Эти инициативы направлены на поддержку устойчивого роста и обеспечение более комфортных условий для посетителей.

Однако состояние туристического сектора нельзя оценивать исключительно по количеству иностранных туристов. Хотя число туристов постепенно увеличивается, для устойчивого развития этого сектора гораздо важнее наращивать приток иностранной валюты, продвигать Монголию на мировой арене и популяризировать её.

Устойчивое развитие основывается на трех столпах: социальном, экономическом и экологическом. Устойчивое развитие означает непрерывное и постоянное.

Нам необходима благоприятная правовая среда, основанные на исследованиях краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные стратегии, а также планы управления для устойчивого развития. Наш туризм в значительной степени зависит от наших природных и культурных ресурсов. С точки зрения бизнеса, необходимо защищать эти «продукты».

«Из исторических источников и трудов Марко Поло мы знаем, что монгольские законы и правила отражали и строго придерживались принципов устойчивого развития. Принципы взаимозависимости, основанные на принципе «отдаём природе то, что получаем от неё», были дальновидной и рациональной политикой. Хотя на протяжении истории они несколько отошли от основ правопорядка, их влияние всё ещё ощущается в нашем образе жизни. Учитывая историю управления первозданной природой и устойчивого развития, оставленную нашими предками, возродить и возродить эти принципы несложно», — сказал Александр Райнер, член правления Тихоокеанской азиатской туристической ассоциации (PATA).

