В этом году компания E-mart откроет в Монголии три магазина No Brand

CentralAsia (MNG) - Компания E-mart открывает отдельные магазины No Brand в Монголии, начиная с трех торговых точек в этом году, стремясь таким образом удовлетворить растущий спрос на свою продукцию под собственной торговой маркой в ​​стране.

Согласно информации, опубликованной изданием MiddleAsianNews, в четверг компания заявила о планах расширить сеть специализированных магазинов No Brand до 15 точек к 2028 году, а также создать специализированный логистический кластер для этого бренда. В долгосрочной перспективе компания планирует расширить свою сеть в Монголии, построив до 50 магазинов по всей стране в течение следующих 10 лет.

Этот шаг предпринят на фоне роста популярности продукции No Brand в Монголии, где ритейлер значительно расширил свое присутствие с момента выхода на рынок в 2016 году. В настоящее время E-mart управляет шестью магазинами в стране, которые, по данным компании, ежедневно посещают около 30 000 человек в выходные дни.

Почти половина населения страны проживает вблизи столицы Улан-Батора, что делает город важнейшим центром для распределительных сетей и потребления. Длинные зимы и постоянные пробки создают высокий спрос на покупки в одном месте.

В 2025 году компания No Brand зафиксировала 50 000 продаж сырных закусок, 10 000 продаж печенья и 400 метрических тонн соковой продукции. Благодаря устойчивому росту с момента выхода на рынок в 2016 году, к 2025 году годовой доход бренда достиг ₩10 млрд ($6.9 млн), что подтверждает его сильные позиции как K-private brand или «самостоятельного корейского бренда».

«Успех в Монголии подтвердил конкурентное преимущество компании No Brand с точки зрения продукции и привлекательности для потребителей», — заявил Кан Ён-сок, руководитель отдела зарубежных продаж компании E-mart.

«Мы будем расширять охват и укреплять свои позиции на монгольском рынке дистрибуции, опираясь на партнерские отношения с местными компаниями».

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения