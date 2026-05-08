Австралийские волонтеры в Монголии приветствуют новых членов

CentralAsia (MNG) - Посол Австралии в Монголии Лео Цзэн приветствовал новых австралийских волонтеров в Монголии.

Цель программы AVID (Australian Volunteers for International Development) — поддержка устойчивого экономического развития Монголии и содействие сокращению бедности.

С момента начала реализации программы в 1998 году в Монголию приехало более 300 добровольцев для работы. Ежегодно для работы приезжают 22 специалиста-добровольца, играющие важную роль в укреплении отношений между двумя странами и дружественных связей между народами.

В настоящее время в Монголии работают 18 волонтеров, которые делятся своим опытом. Об этом сообщает MiddleAsianNews.

С 1998 года более 300 волонтеров оказывали поддержку и вносили свой вклад в различные сферы деятельности в Монголии. Кратко представим некоторые из работ и программ, реализованных этими волонтерами.

Сьюзан Уилсон — советник по вопросам защиты прав и коммуникаций в программе Save the Children в Монголии. Программа работает в таких областях, как дошкольное образование, права детей, снижение риска стихийных бедствий и гуманитарная помощь. В ходе недавней Азиатской министерской конференции по снижению риска стихийных бедствий Сьюзан Уилсон оказала поддержку программе по снижению риска стихийных бедствий и оказанию первой психологической помощи в школах.

Эмма Николас — координатор программ Фонда Зориг в Монголии. Фонд Зориг — неправительственная организация, которая оказывает поддержку монгольскому народу в социальной, экономической, демократической сферах, а также в защите прав человека. Эмма занимается организацией тренингов и реализацией программ развития лидерских качеств. Недавно она организовала летний лагерь для монгольских и американских старшеклассников.

Эдвина Пикерин работала специалистом по коммуникациям и оперативной работе в Главном управлении по чрезвычайным ситуациям Монголии (ГУЧС). Вместе с сотрудниками ГУЧС, организацией RedR Australia и Департаментом ООН по снижению риска стихийных бедствий она организовала Азиатскую министерскую конференцию по снижению риска стихийных бедствий в июле 2018 года. Конференция прошла успешно: в ней приняли участие 2500 делегатов из 60 стран, а также достопочтенная Ее Превосходительство Кончетта Фиерраванти-Уэллс, министр международного развития и Тихоокеанского региона, сенатор.

Кроме того, в Монголии реализуется стипендиальная программа Australia Awards.

Программа стипендий Австралии в Монголии является ключевой программой развития как для Монголии, так и для Австралии. С 1990-х годов более 500 монголов получили образование и окончили обучение в Австралии благодаря этой стипендиальной программе, внеся свой вклад в развитие Монголии.

Управление стипендиальной программой осуществляет Офис программы стипендий Австралии в Монголии.

