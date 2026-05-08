Правительство Болгарии предложило ратифицировать соглашение с Монголией о дорожном транспорте

CentralAsia (MNG) - Кабмин Болгарии представил Национальному собранию предложение о ратификации соглашения между Болгарией и Монголией о международных автомобильных перевозках пассажиров и грузов.

Соглашение направлено на создание правовой основы для осуществления автомобильных перевозок между двумя странами, а также для транзита через их территории. До настоящего времени между Болгарией и Монголией в этой области не существовало двусторонней нормативной базы.

Документ регулирует условия и порядок проведения международных автомобильных перевозок, включая механизм обмена разрешениями между компетентными органами двух стран. Ожидается, что его вступление в силу создаст более благоприятные условия для развития транспортно-торгово-экономических отношений между Болгарией и Монголией.

Предполагается создание совместной комиссии для мониторинга выполнения соглашения и рассмотрения вопросов, возникающих в связи с его применением.

Ожидается, что принятие соглашения облегчит международные автомобильные перевозки, улучшит транспортную доступность и будет способствовать экономическому сотрудничеству между Европой и Азией.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения