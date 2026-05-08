Совет по энергетической политике создан при министре энергетики

Министр энергетики Найдалаа Бадрах выступает на первом заседании совета

CentralAsia (MNG) - В соответствии со статьей 24.2 Закона о правительстве Монголии, при министре энергетики создан Совет по энергетической политике. В задачи совета входит предоставление профессиональных консультаций по стратегии и политике в энергетическом секторе, энергетическому переходу и расширению использования возобновляемых и распределенных источников энергии.

Совет будет анализировать краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные энергетические стратегии, а также разрабатывать программные документы для этого сектора. Она отвечает за разработку предложений, соответствующих международным тенденциям и внутренним потребностям, а также за предоставление экспертных рекомендаций по ускорению энергетического перехода и увеличению потребления возобновляемой энергии. Эти рекомендации будут учитывать широкий спектр технических, экономических, экологических и социальных последствий.

Кроме того, совет рассмотрит вопросы планирования, реализации и результатов крупных инфраструктурных проектов. На основе анализа эффективности, финансирования и рисков этот орган представит официальные предложения по улучшению. Также будут подготовлены технические рекомендации по повышению безопасности и надежности энергетической системы, направленные, в частности, на предотвращение рисков и снижение числа отказов оборудования или аварий.

На первом заседании совета министр энергетики Найдалаа Бадрах подчеркнул необходимость повышения трудовой оценочной стоимости примерно 18 000 сотрудников энергетического сектора. Отметив сильные стороны отрасли, он подчеркнул, что участие экспертов имеет решающее значение для преодоления системных препятствий.

«Мы работаем над решением важнейших проблем, стоящих перед энергетическим сектором, включая нехватку мощностей, устаревшую инфраструктуру, изношенное оборудование и устаревшие технологии», — заявил министр. Он также обратил внимание на проблемы, касающиеся управления, низкой производительности труда, краткосрочной задолженности и нехватки человеческих ресурсов. В заключение он объявил о проведении всеобъемлющих реформ в области тарифов, инвестиций и технологий с целью преобразования энергетического сектора в ориентированную на потребителя, надежную и доступную систему.

