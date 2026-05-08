- 9:19, 08 мая 2026
CentralAsia (CA) - Кремль опубликовал список глав иностранных делегаций, прибывающих в Москву на празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945 годы).
Список на 8 мая:
- президент Республики Абхазия Бадра Гунба с супругой;
- президент Республики Беларусь Александр Лукашенко;
- президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит;
- верховный правитель Малайзии султан Ибрагим;
- председатель Правительства Словацкой Республики Роберт Фицо;
- президент Республики Южная Осетия Алан Гаглоев;
- президент Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Синиша Каран;
- председатель Народной скупщины Республики Сербской Ненад Стевандич с супругой;
- председатель партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской Милорад Додик с супругой.