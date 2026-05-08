Список глав иностранных делегаций, прибывающих в Москву на празднование Дня Победы

CentralAsia (CA) - Кремль опубликовал список глав иностранных делегаций, прибывающих в Москву на празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945 годы).

Список на 8 мая:

- президент Республики Абхазия Бадра Гунба с супругой;

- президент Республики Беларусь Александр Лукашенко;

- президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит;

- верховный правитель Малайзии султан Ибрагим;

- председатель Правительства Словацкой Республики Роберт Фицо;

- президент Республики Южная Осетия Алан Гаглоев;

- президент Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Синиша Каран;

- председатель Народной скупщины Республики Сербской Ненад Стевандич с супругой;

- председатель партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской Милорад Додик с супругой.