Вступило в силу объявленное Россией одностороннее перемирие

CentralAsia (CA) - Вступило в силу объявленное Россией одностороннее перемирие с Украиной. Режим прекращения огня продлится с 8 по 10 мая. На время перемирия российские войска полностью прекратят боевые действия.

Прекращение огня объявлено по решению президента Владимира Путина. Оно приурочено к празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Накануне российское Минобороны призвало Украину последовать примеру и поддержать перемирие.

Как заявляли в оборонном ведомстве, если Украина попытается сорвать парад в Москве, российская армия нанесет массированный удар по центру Киева.

Россия и Украина объявили 4 мая, что собираются временно прекратить огонь — только свои решения они не согласовали. Минобороны России сообщало, что объявит перемирие на два дня — 8 и 9 мая. Президент Украины Владимир Зеленский в ответ заявил, что Украина объявляет «режим тишины» раньше — с полуночи 6 мая. Украина обвинила Россию в нарушении «режима тишины».