США нанесли удар по иранскому порту Кешм и нефтяному танкеру. Иран атаковал американские военные корабли

CentralAsia (CA) - Военные США нанесли удары по иранскому порту на острове Кешм и городу Бендер-Аббас, сообщила журналист телеканала Fox News Дженнифер Гриффин со ссылкой на источник. Об ударах США «по иранским целям в районе Ормузского пролива» также сообщил корреспондент Axios Барак Равид.

Собеседники журналистов из числа американских чиновников отметили, что США не считают эти удары по Ирану возобновлением войны между странами. По данным иранского государственного агентства Fars, в результате ударов поврежден торговый пирс Бахман на острове Кешм.

В свою очередь иранское агентство Tasnim утверждает, что три американских эсминца вблизи Ормузского пролива подверглись атаке со стороны военно-морского флота Ирана. Это произошло, как утверждается, после атаки американских военных на иранский нефтяной танкер.

В Центральном командовании США (CENTCOM) заявили, что нанесли удары «в порядке самообороны». Согласно сообщению, когда три эсминца ВМС США проходили через Ормузский пролив в Оманский залив, иранские силы запустили по ним ракеты и беспилотники, а малые катера Ирана открыли стрельбу.

В ответ американские военные «устранили приближающиеся угрозы» и нанесли удары по иранским военным объектам, «ответственным за атаки на американские силы, включая места запуска ракет и беспилотников, пункты командования и управления, а также узлы разведки и наблюдения».

Президент США Дональд Трамп заявил, что атакованные Ираном американские эсминцы не получили никакого урона и продолжат обеспечивать блокаду Ормузского пролива.

«Три американских эсминца только что под огнем успешно вышли из Ормузского пролива. Этим трем эсминцам не был нанесен никакой урон. Эти три эсминца и их замечательный экипаж вновь присоединятся к нашей морской блокаде, являющейся настоящей стальной стеной», — написал Трамп в Truth Social.

Удары, как отмечает Reuters, произошли в то время, пока США ожидали ответа Ирана на свое предложение о прекращении войны. Накануне президент США Дональд Трамп говорил, что между Вашингтоном и Тегераном прошли «очень хорошие» переговоры.

В начале апреля Иран и США договорились о перемирии. Позже Трамп его продлил в одностороннем порядке. При этом обе стороны не раз нарушали режим прекращения огня. Однако США говорили, что перемирие сохраняется.