Иран обвинил США в нарушении режима прекращения огня. Трамп заявил, что перемирие сохраняется

CentralAsia (CA) - США нарушили режим прекращения огня, ударив по иранскому танкеру в районе порта Джаск. Об этом заявил командующий военно-морским флотом Корпуса стражей исламской революции (КСИР), передает иранское агентство Tasnim.

В ответ Иран поразил три эсминца США в Ормузском проливе, применив баллистические и крылатые ракеты, а также беспилотники.

«Разведданные свидетельствуют о значительных повреждениях американского врага, и три вражеских корабля быстро покинули район Ормузского пролива», — говорится в заявлении.

Американское Центральное командование (CENTCOM) подтвердило, что эсминцы USS Truxtun, USS Rafael Peralta и USS Mason подверглись иранской атаке. Американские суда, по их данным, не пострадали. США нанесли ответные удары.

Президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня между Ираном и США остается в силе, несмотря на взаимные удары.

«Прекращение огня действует. Оно в силе»,— сказал американский президент в разговоре с ABC News.

Позже в Truth Social Трамп назвал руководство Ирана безумным и заявил, что Тегеран должен в кратчайшие сроки подписать новое соглашение, иначе столкнется с более жестким военным давлением. «Как мы снова выбили их сегодня, мы будем выбивать их гораздо сильнее и гораздо жестче в будущем, если они не подпишут сделку»,— написал он.