Евросоюз не намерен вывозить дипмиссию из Киева после предупреждения России

CentralAsia (CA) -  Евросоюз не намерен эвакуировать членов дипломатической миссии из Киева до 9 мая из-за обещаний России ударить по столице Украины, если ВСУ попытаются сорвать празднование Дня Победы. Об этом заявил пресс-секретарь Еврокомиссии по иностранным делам Ануар Эль-Ануни.

«Россия снова возмутительно пытается обвинить Украину в собственной агрессивной войне… Мы не изменим свою позицию или присутствие в Киеве», — заявил Эль-Ануни. Он утверждает, что в последние годы российская сторона уже наносила ущерб нескольким дипмиссиям в Киеве.

5 мая Министерство обороны России призвало жителей Киева и сотрудников иностранных диппредставительств покинуть город. В министерстве предупредили, что в случае попыток Украины сорвать праздник 9 мая вооруженные силы России нанесут массированный ракетный удар по центру украинской столицы.

 

