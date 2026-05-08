В Министерстве обороны Узбекистана создадут департамент ИИ и лабораторию кибербезопасности

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана и Верховный Главнокомандующий вооружёнными силами страны Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о совершенствовании системы подготовки военных кадров и цифровизации армии, по итогам которой одобрил предложенные меры и подписал ряд распорядительных документов.

Поводом для реформ стала меняющаяся природа современных вооружённых конфликтов, где всё более широкое применение получают беспилотные летательные аппараты, роботизированные системы, средства радиоэлектронного противодействия и современные технологии управления. В Узбекистане уже сформированы подразделения по применению дронов и противодействию им, а военными программистами разработано около 50 информационных систем по различным направлениям деятельности войск.

Сегодня планы расширяются: в структуре центрального аппарата Министерства обороны Узбекистана предусматривается создание Главного управления цифровых технологий, Департамента технологий искусственного интеллекта и лаборатории кибербезопасности. Для обеспечения устойчивой связи по всей стране будет налажена деятельность Центра спутниковой связи. Кроме того, в военных округах вводятся должности заместителей командующих по цифровизации, искусственному интеллекту и кибербезопасности, а для выработки единой цифровой политики в оборонной сфере создаётся пост заместителя министра обороны.

Параллельно реформируется система военного образования. Курсанты уровня бакалавриата будут углублённо изучать иностранные языки, информационные технологии и искусственный интеллект, а для командно-штабных офицеров впервые вводится трёхуровневая система обучения . Перед вооружёнными силами поставлены задачи по полной цифровизации оборонной сферы и созданию национальных моделей искусственного интеллекта, говорится в пресс-релизе, размещённом на сайте президента Узбекистана.