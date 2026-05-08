Выборы в Курултай обойдутся дороже, чем референдум, – ЦИК Казахстана

CentralAsia (KZ) - Выборы в Курултай Казахстана обойдутся дороже, чем республиканский референдум по принятию новой Конституции, сообщил секретарь Центральной избирательной комиссии Шавхат Утемисов, передает informburo.kz.

Он отметил, что говорить о конкретных цифрах пока рано, потому что не определена дата проведения выборов.

«От этого зависит количество дней, в течение которых будут готовить выборы. Естественно, от этого зависит, сколько дней будут работать члены комиссии. И, соответственно, от этого дальше их зарплата. Значительная часть тех средств, которые выделяют на проведение электоральной кампании, направляют на оплату работы членов избирательной комиссии», – сказал Утемисов в кулуарах совместного заседания парламента.

Однако, заявил он, выборы в парламент могут стоить дороже, чем референдум.

«Думается, что будет дороже. Мы сейчас опять-таки не можем цифрами оперировать. Всё зависит от того, когда будет объявлена дата. Это связано с закупками услуг, товаров. Цены, как вы знаете, на тот момент могут быть другие», – заключил секретарь ЦИК.

