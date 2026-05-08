экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Выборы в Курултай обойдутся дороже, чем референдум, – ЦИК Казахстана

CentralAsia (KZ) -  Выборы в Курултай Казахстана обойдутся дороже, чем республиканский референдум по принятию новой Конституции, сообщил секретарь Центральной избирательной комиссии Шавхат Утемисов, передает informburo.kz.

Он отметил, что говорить о конкретных цифрах пока рано, потому что не определена дата проведения выборов.

«От этого зависит количество дней, в течение которых будут готовить выборы. Естественно, от этого зависит, сколько дней будут работать члены комиссии. И, соответственно, от этого дальше их зарплата. Значительная часть тех средств, которые выделяют на проведение электоральной кампании, направляют на оплату работы членов избирательной комиссии», – сказал Утемисов в кулуарах совместного заседания парламента.

Однако, заявил он, выборы в парламент могут стоить дороже, чем референдум.

«Думается, что будет дороже. Мы сейчас опять-таки не можем цифрами оперировать. Всё зависит от того, когда будет объявлена дата. Это связано с закупками услуг, товаров. Цены, как вы знаете, на тот момент могут быть другие», – заключил секретарь ЦИК.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com