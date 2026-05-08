Полномочия вице-президента в Казахстане будут определены указом президента

CentralAsia (KZ) - В пятницу на совместном заседании палат парламента министр юстиции Казахстана Ерлан Сарсембаев, отвечая на вопросы депутатов, заявил, что круг полномочий вице-президента будет определяться отдельным указом президента, передает Власть.

«Введение института вице-президента направлено на обеспечение стабильности и непрерывности функционирования системы государственного управления. Он не руководит самостоятельным государственным органом, а лишь осуществляет представительские функции от имени президента. Следовательно этой логике, предполагается, что президент будет определять круг его полномочий, и оформляться это будет это в виде отдельного указа президента. Таким образом, обеспечивается гибкость и адаптивность госуправления», - заявил Сарсембаев.

Предложение о введении должности вице-президента Касым-Жомарт Токаев сделал во время заседания национального курултая в январе этого года. Он будет назначаться президентом с согласия парламента. И в случае, если президент досрочно покинет свой пост, его полномочия в первую очередь будут переданы вице-президенту.

Согласно проекту конституционного закона «О президенте Республики Казахстан», который в первом чтении рассматривается на совместном заседании парламента, вице-президент представляет президента во взаимодействии с курултаем, правительством и иными госорганами, а также «осуществляет иные полномочия, определяемые президентом».

В целом документом уточняется роль и полномочия главы государства в связи с принятием новой Конституции и закрепляется порядок назначения вице-президента и его полномочия.

По словам Сарсембаева, законопроект состоит из восьми глав и 43 статей и систематизирует правовое регулирование. Первая глава раскрывает статус президента, включая вопросы вступления его в должность, срок полномочий и ограничения, связанные с пребыванием на должности.

«Положения, касающиеся порядка выборов президента, сроков принесения присяги, а также сроков полномочий уточнены с учетом отказа от института внеочередных выборов», - подчеркнул глава Минюста.

Он напомнил, что нормы, введенные в 2022 году, предусматривающие отход от суперпрезидентской формы правления, остаются неизменными – это однократный семилетний срок президентства, ограничения для близких родственников и беспартийности.

Вторая глава нового конституционного законопроекта регламентирует полномочия президента по формированию внешней и внутренней политики, его взаимодействие с курултаем, правительством и другими госорганами, а также кадровые вопросы и нормотворческие функции.

«В отдельной статье впервые закрепляются полномочия президента в отношении Қазақстан Халық Кеңесі, включая утверждение его состава и формирование организационной инфраструктуры. Также вводится отдельная норма, регулирующая полномочия президента в отношении уполномоченного по правам человека», - перечислил Сарсембаев.

Ключевая новелла законопроекта – закрепление полномочий вице-президента. Его деятельность будет обеспечивать администрация президента. Назначать его будет президент с согласия курултая. Документом также предусмотрены основания для прекращения его полномочий, ограничения, аналогичные статусу высшего должностного лица.

Еще один блок законопроекта предусматривает возможность издания президентом указов, имеющих силу конституционного закона или закона, в предусмотренных Конституцией случаях. Например, во время временного отсутствия курултая, вызванного досрочным прекращением его полномочий. Это, подчеркнул Сарсембаев, позволит обеспечить оперативность горуправления при сохранении конституционных ограничений.

