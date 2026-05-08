«Мы не рекомендуем». Зеленский призвал иностранных лидеров не находиться в Москве 9 мая

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский рекомендовал представителям иностранных государств отказаться от участия в праздничных мероприятиях в Москве по случаю 9 Мая.

«У нас есть обращения от некоторых государств, близких России, о том, что их представители собираются быть в Москве. Странное желание… в эти дни. Мы не рекомендуем», — заявил Зеленский в обращении 7 мая.

Президент Украины отметил, что Киев ранее предложил Москве прекратить огонь, начиная с 6 мая, «но в ответ на наше мирное предложение последовали только новые российские удары, новые угрозы со стороны России».

«Они хотят от Украины разрешения провести свой парад, чтобы безопасно выйти на площадь на час раз в год, а потом снова убивать наших людей и воевать. Уже россияне говорят об ударах после 9 мая. Странная и точно неадекватная логика российского руководства», - сказал он.

По данным Кремля, на параде Победы в российской столице будут присутствовать лидеры Беларуси, Малайзии, Лаоса и частично признанных Абхазии и Южной Осетии. Также в Москву приедут премьер Словакии и президент Республики Сербской.

Россия ранее заявила, что в одностороннем порядке прекратит огонь на период с 00:00 8 мая до 10 мая. В ответ Украина предложила ввести «режим тишины» с 6 мая, однако Россия это предложение не приняла и продолжила наносить удары по Украине.

Минобороны РФ угрожало, что, если Украина попытается сорвать празднование Дня Победы в Москве, то войска РФ «нанесут ответный, массированный ракетный удар по центру Киева».