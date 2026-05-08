Дождливые выходные прогнозируются в Казахстане

CentralAsia (KZ) - На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов 9-11 мая прогнозируются дожди с грозами, сообщает «Казгидромет».

9 мая на юго-западе, северо-западе и севере, 10-11 мая на востоке, юге и юго-востоке страны ожидаются сильные дожди, возможны град и шквалистый ветер. Также по республике ожидаются усиление ветра, на юге – с пыльными бурями, ночью и утром – туман.

В ближайшие три дня температура воздуха постепенно понизится, а 11 мая в северной половине страны ночью ожидаются заморозки до 1-6 градусов. Днем на западе +13+28 градусов, на северо-западе +10+18 градусов, на севере +5+13 градусов, в центре и на востоке +8+18 градусов, на юге +17+26 градусов, на юго-востоке +15+22, в горных районах +8+13 градусов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения