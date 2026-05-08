Минобороны России заявило о 1630 нарушениях перемирия со стороны Украины

CentralAsia (CA) - ВСУ 1630 раз нарушили режим прекращения огня, объявленный президентом РФ Владимиром Путиным на время празднования Дня Победы. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В ведомстве заявили, что с 00:00 8 мая все российские группировки войск в зоне специальной военной операции прекратили ведение боевых действий и оставались на ранее занятых позициях. При этом украинские военные продолжали наносить удары с использованием беспилотников по позициям ВС РФ, а также по приграничным объектам в Белгородской и Курской областях.

В министерстве отметили, что российские военные «зеркально реагировали» на нарушения перемирия. В ответ наносились удары по огневым позициям реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов, а также по пунктам управления и местам запуска беспилотников.

Россия и Украина объявили 4 мая, что собираются временно прекратить огонь — только свои решения они не согласовали. Минобороны России сообщало, что объявит перемирие на два дня — 8 и 9 мая. Президент Украины Владимир Зеленский в ответ заявил, что Украина объявляет «режим тишины» раньше — с полуночи 6 мая. В тот же день Украина обвинила Россию в нарушении «режима тишины».