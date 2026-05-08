экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Израиле выявили первый случай хантавируса

CentralAsia (CA) -  В Израиле диагностировали первый случай заражения хантавирусом. Предположительно пациент заразился в Восточной Европе и обратился за помощью спустя несколько месяцев, после появления симптомов.

Как сообщает издание Maariv, состояние больного оценивается как стабильное. Штамм вируса отличается от штамма вируса, вспышка которого произошла на круизном лайнере MV Hondius в Йоханнесбурге.

Европейский штамм, найденный у израильтянина, передается человеку только от грызунов. Южноамериканский штамм «Андес», выявленный на судне MV Hondius, в редких случаях способен передаваться от человека к человеку.

После вспышки хантавируса на лайнере MV Hondius погибли три человека — супружеская пара из Нидерландов и гражданин Германии. Сейчас судно направляется в Испанию, где пассажиров эвакуируют. На MV Hondius было 147 человек — 88 пассажиров и 59 членов экипажа. По последним данным, на лайнере семь зараженных.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com