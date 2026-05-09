История одного монгола, поступившего на службу в австралийские военно-воздушные силы

справа: RAAF летный лейтенант Бүрэнтогтох Алтанцэцэг, лейтенант вооруженных сил Монголии Пүрэв-Очир Цэрэндамба, инженер RAAF уорент-офицер Эн

CentralAsia (MNG) - По данным посольства Монголии в Австралии, по состоянию на 2025 год более 22 000 граждан Монголии учатся, работают и проживают в стране. Некоторые источники называют цифру около 25 000. Примечательно, что более 60% монголов сосредоточены в штате Новый Южный Уэльс, особенно в окрестностях Сиднея (районы Медоубанк и Родос).

Австралия стала четвертой по величине страной в мире с самым большим монгольским населением (после Южной Кореи, США и Японии), и система образования и условия жизни являются основными причинами, побуждающими граждан приезжать сюда.

Один из них Бүрэнтогтох Алтанцэцэг, является военнослужащим австралийских ВВС, — пишет MiddleAsianNews.

Лейтенант авиации Бүрэнтогтох Алтанцэцэг провел половину своего раннего детства в оживленном городе Улан-Баторе, а другую половину — со своей большой кочевой семьей.

справа: Бүрэнтогтох Алтанцэцэг

«Я приехал в Австралию в 10 лет и поступил в университет с желанием стать инженером-аэрокосмистом», — сказал лейтенант авиации Бүрэнтогтох. «Позже я поступил на службу в ВВС, чтобы отдать должное нации, и остался, чтобы защитить австралийский образ жизни».

«Для меня очень важно иметь возможность внести свой вклад, помогая этой команде легче интегрироваться друг с другом и преодолевать любые культурные различия».

Лейтенант авиации Бүрэнтогтох поддерживал свои навыки владения монгольским языком, общаясь на нем дома с матерью и сестрой, пока учился в средней школе и университете в Брисбене.

Австралийцев-монголов ласково называют Mozzies («моззи»), и лейтенант авиации Бүрэнтогтох быстро применил свой родной язык и навыки общения с людьми в роли переводчика.

Его работа началась с первого момента прибытия в Монголию, поскольку английский язык там не является распространенным.

Он прибыл в Монголию в рамках учений под руководством США вместе с группой гражданских инженеров из Королевских ВВС Австралии, чтобы совместно с партнерами из Соединенных Штатов, Вооруженных сил Монголии и гражданских ведомств восстановить местную больницу.

Американский персонал с самого начала определил лейтенанта Бүрэнтогтоха как неотъемлемую часть начального планирования строительства, поскольку тот помогал передавать первоначальные концепции ремонта, чтобы проверить, соответствуют ли они видению развития населенного пункта.

Слева направо: инженер и переводчик RAAF летный лейтенант Бүрэнтогтох Алтанцэцэг, лейтенант вооруженных сил Монголии Цендендамба, инженер RAAF уорент-офицер Эндрю Уормингтон и штаб-сержант Тихоокеанских ВВС США Реджинальд Мэдисон обсуждают планирование реконструкции общественной больницы Цэнхэр в аймаке Архангай

Любые незначительные корректировки, предложенные местными жителями в отношении планирования, оперативно разъяснялись командам.

Командир наземного подразделения ВВС Австралии, уорент-офицер Эндрю Уормингтон, высоко оценил оперативность лейтенанта Бүрэнтогтоха при выполнении служебных обязанностей.

«Умение Бүрэнтогтоха общаться с администрацией больницы и налаживать взаимоотношения с персоналом сделало местных жителей гораздо более уверенными и благосклонными к нашей работе, а также способствовало укреплению доверия между всеми сторонами», — сказал уорент-офицер Уормингтон.

«На строительной площадке часто использовались жесты и ломаный английский, а иногда разыгрывались интересные пантомимы, и Бүрнээ всегда мог вмешаться, когда эти методы не срабатывали».

Связи контингента ВВС Австралии с монгольским народом проложили путь к выдающемуся результату, а присутствие лейтенанта Бүрэнтогтоха имело решающее значение для успеха миссии.

Не менее важной задачей было построение искренних дружеских отношений, обмен профессиональными секретами и рабочими техниками.

Благодаря изучению различий в стандартах безопасности друг друга, команды преодолели любые трудности.

Лейтенант Бүрэнтогтох сказал, что этот опыт гуманитарной помощи стал кульминацией его карьеры в ВВС.

Еще до отправки он понимал, что эта миссия будет иметь личный характер для всех участников.

лейтенант Бүрэнтогтох Алтанцэцэг (слева) с офицером ВВС Монголии генерал-майором Энхбаяром Очиром (в центре справа), его женой г-жой Уранчи

«В Австралии мы порой теряем из виду простые вещи, такие как чистая проточная вода и высококачественная система здравоохранения, к которым мы имеем доступ каждый день», — сказал лейтенант Бүрэнтогтох.

«В Монголии жизнь в таких суровых условиях означает, что люди учатся полностью полагаться на себя, имея очень мало ресурсов.

Эта возможность заставила нас всех еще больше оценить важность человеческого фактора, лежащего в основе стратегического партнерства.

Расширяя возможности сообществ посредством командной работы и поддержки, мы меняем ситуацию к лучшему».

