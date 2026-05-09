Зеленский подписал указ о «разрешении» парада в Москве. Кремль прокомментировал

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский 8 мая подписал указ, «разрешающий» проведение парада на Красной площади 9 мая.

Документ исключает территорию Красной площади из плана применения украинского вооружения с 10:00 по киевскому времени на время парада. В указе говорится, что решение принято «с гуманитарной целью, обозначенной в переговорах с американской стороной».

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал следующее: «Нам не нужно ничье дозволение. Горе тому, кто пытается над Днем Победы подтрунивать».

Парад в этом году пройдет в усеченном формате — впервые с 2007 года без военной техники. В Москве и Санкт-Петербурге на время торжеств отключат мобильный интернет. В ряде регионов — Перми, Нижнем Новгороде, Саратове и других — парады отменены, в приграничных областях отменен праздничный салют.

Указ был опубликован вскоре после заявления Дональда Трампа о том, что Россия и Украина договорились о трехдневном перемирии 9–11 мая и обмене пленными в формате «1000 на 1000». Обе стороны подтвердили договоренности.