Сүхбат одержал победу над местным фаворитом Оринбассаром и завоевал свою первую золотую медаль на Barysy-2026 Grand Slam. Видео

CentralAsia (MNG) - Еще одна монголка, представляющая Объединенные Арабские Эмираты, Хорлоодой Бишрэлт, завоевала серебро в весовой категории 52 кг.

Турнир «The Qazaqstan Barysy Grand Slam 2026» в Казахстане пройдет с 8 по 10 мая в Астане, в нем примут участие 295 дзюдоистов из 36 стран, — пишет MiddleAsianNews.

Сүхбат Бямбасүрэн завоевал свою первую золотую медаль, победив местного фаворита Талгата Орынбассара, принимающей страны, в весовой категории до 60 кг.

В финале весовой категории до 48 кг находящаяся в отличной форме Амбер Герсьес встретилась с нашей спортсменкой Наранцэцэг Ганбаатар.

Одной победы (юко) оказалось достаточно, чтобы принести Герсьес первую золотую медаль Большого шлема.

Монгольская дзюдоистка Нандин-Эрдэнэ Мягмарсүрэн одержала победу над азербайджанкой Гультадж Маммадалиевой и завоевала бронзовую медаль, в весовой категории до 52 кг.

Нандин-Эрдэнэ Мягмарсүрэн

По состоянию на первый день соревнований Франция лидирует в рейтинге с 2 золотыми и 1 серебряной медалью, за ней следует Монголия с 1 золотой, 1 серебряной и 1 бронзовой медалью, а Нидерланды и Узбекистан занимают третье и четвертое места с 1 золотой и 1 бронзовой медалью.

