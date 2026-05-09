Неформальный саммит совета глав государств Организации тюркских государств состоится 15 мая в Туркестане

CentralAsia (CA) - Неформальный саммит совета глав государств Организации тюркских государств состоится 15 мая 2026 года в Туркестане, духовной столице тюркского мира, под темой «Искусственный интеллект и цифровое развитие».

Как сообщил генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев, лидеры соберутся, чтобы обсудить приоритетные направления сотрудничества в цифровую эпоху, а саммит послужит важной платформой для дальнейшего укрепления единства, солидарности и ориентированного на будущее сотрудничества в тюркском мире.