Путин встретился с лидерами Беларуси, Казахстана и Узбекистана накануне парада Победы

CentralAsia (CA) - 8 мая в Кремле Владимир Путин провел переговоры с президентами Беларуси, Казахстана и Узбекистана, прибывшими в Москву на торжества по случаю 81-й годовщины Победы. На встрече с Александром Лукашенко стороны отметили рекордный товарооборот двух стран — около 60 млрд долларов. Касым-Жомарт Токаев сообщил, что по итогам 2025 года Россия вышла на первое место по числу туристов, посетивших Казахстан, а товарооборот двух стран по итогам года прогнозируется выше 30 млрд долларов. Токаев также анонсировал предстоящий государственный визит Путина в Казахстан. Шавкат Мирзиёев отметил рост товарооборота с Россией на 33% в первом квартале.

Путин особо подчеркнул, что присутствие лидеров на параде — «особый знак» с учетом внешнего давления на союзников России.

Позднее все четыре лидера встретились на рабочем ужине.