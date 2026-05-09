На круизном лайнере Caribbean Princess вспышка норовируса: заболели 115 человек
- 11:05, 09 мая 2026
CentralAsia (CA) - На борту круизного лайнера Caribbean Princess зафиксирована вспышка норовируса — заболели 102 пассажира и 13 членов экипажа. Об этом сообщили американские Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC).
Вспышка произошла во время рейса 28 апреля — 11 мая. На борту находятся 3 116 пассажиров и 1 131 член экипажа. У заболевших отмечаются диарея и рвота.
В ответ на ситуацию команда усилила дезинфекцию, изолировала заболевших и собрала образцы для анализов. По прибытии в Порт-Канаверал 11 мая судно пройдет полную санитарную обработку перед следующим рейсом.
Это четвертая вспышка желудочно-кишечных заболеваний на круизных судах с начала года, зафиксированная CDC.
