На 4 континентах разыскивают пассажиров, сошедших с лайнера до официального объявления о вспышке хантавируса

CentralAsia (CA) - Круизный лайнер MV Hondius со 144 пассажирами и членами экипажа ожидается на испанском Тенерифе в воскресенье, пишет Euronews.

Власти сообщили, что иностранных граждан доставят напрямую в самолеты, испанских — на карантин, исключив любой контакт с местным населением.

На борту зафиксированы не менее восьми случаев заражения хантавирусом, трое пациентов — в том числе граждане Нидерландов и Германии — скончались. Испания заявила, что на данный момент активных случаев с симптомами на борту нет.

Тем временем на 4 континентах разыскивают пассажиров, сошедших с лайнера до официального объявления о вспышке. Среди них — не менее 12 человек из разных стран. Пассажиры из Калифорнии уже найдены и помещены под наблюдение. Случаи заражения выявлены в Швейцарии, Израиле и на британской заморской территории.

Предполагаемыми нулевыми пациентами считаются нидерландские супруги, скончавшиеся от инфекции: до круиза они путешествовали по Южной Америке. Маршрут судна пролегал из Аргентины в Кабо-Верде.

ВОЗ ранее заявляла, что хантавирус не представляет серьезной угрозы общественному здоровью: обычно он передается от грызунов людям. Однако на лайнере могла проявиться редкая форма с передачей от человека к человеку.