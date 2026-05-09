Пентагон начал публиковать рассекреченные файлы об НЛО
ИНФРАКРАСНОЕ ФОТО (BLACK HOT) НЕОПРЕДЕЛЕННОГО ОБЪЕКТА НА ЗАПАДЕ США, СНЯТО В ДЕКАБРЕ 2025 ГОДА.
CentralAsia (CA) -  Министерство обороны США 8 мая открыло на своем сайте раздел с документами о неопознанных воздушных явлениях и НЛО.

На данный момент опубликован 161 файл из архивов Пентагона, ФБР, NASA и Госдепартамента — фотографии, видеозаписи и документы в формате PDF. Один из роликов снят в январе 2026 года.

Ведомство назвало инициативу «беспрецедентной» и предупредило, что процесс займет время: десятки миллионов документов за несколько десятилетий, многие из которых существуют только на бумаге, требуют проверки. Новые материалы планируется публиковать каждые несколько недель.

В подготовке архива участвуют Белый дом, Управление директора нацразведки, Минэнергетики, NASA, ФБР и другие ведомства. Пентагон подчеркнул, что окончательных выводов о природе зафиксированных явлений сделать не удалось, и приветствует анализ данных экспертами и общественностью.

Рассекретить файлы об НЛО президент Дональд Трамп поручил в феврале 2026 года, сославшись на «огромный общественный интерес» к теме.

