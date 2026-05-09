В Чернобыльской зоне второй день горит лес
- Азия и мир, происшествия
- 11:23, 09 мая 2026
CentralAsia (CA) - Лесной пожар в Чернобыльской зоне отчуждения продолжается второй день. Огонь охватил более тысячи гектаров и быстро распространяется из-за сильного ветра и сухой погоды.
Тушение осложняется минной опасностью на части территорий — следствием российской оккупации. Радиационная обстановка на территории Украины, по данным МВД, остается в норме, несмотря на сохраняющийся высокий уровень загрязнения в самой зоне.
