Спутники зафиксировали нефтяные пятна в Ормузском проливе площадью свыше 120 кв. км

CentralAsia (CA) - На фоне блокады Ормузского коридора спутниковые снимки Европейского космического агентства выявили нефтяные пятна в водах Персидского залива и Ормузского пролива, пишет IndiaToday.

Через этот регион проходит около пятой части мирового экспорта нефти и газа.

Пятна зафиксированы в четырех районах: у берегов Кувейта (5 марта), у острова Лаван (10 апреля), у острова Кешм (22 апреля) и у острова Харг (6 мая). Крупнейшее из них, обнаруженное 6 мая близ Харга, покрывает более 120 квадратных километров. Пятно у Лавана, по всей видимости, связано с ударом по нефтяному объекту 7 апреля — оно распространилось до кораллового острова Шидвар, известного популяциями черепах и морских птиц.

Для верификации данных использовались радарные снимки Sentinel-1: нефтяная пленка сглаживает рябь на поверхности воды, что делает загрязненные участки заметно темнее на радарных изображениях.

Разливы несут угрозу не только экологии, но и рыбакам и прибрежным сообществам, зависящим от этих вод. В южном Омане на берег выбросило массовое количество мертвых креветок — возможная связь с загрязнением не исключается, хотя окончательно не установлена.