В Индии мужчина с мачете в голове сам дошел до больницы и ждал помощи в очереди
- 12:02, 09 мая 2026
- Обновлено: 12:04, 09 мая 2026
CentralAsia (CA) - В Мумбаи врачи спасли мужчину, которому в ходе нападения мачете пробило череп и вошло в мозг примерно на четыре сантиметра, сообщает IndiaToday.
После удара пострадавший Рохит Павар самостоятельно добрался до больницы, стоял в общей очереди и сидел в телефоне, пока ждал помощи.
Нападение произошло в ночь на 1 мая в районе Манхурд на почве личного конфликта. Хирурги больницы Сион успешно извлекли клинок. Состояние пациента стабильное.
На следующий день полиция задержала троих подозреваемых — все несовершеннолетние, направлены в исправительное учреждение. Расследование продолжается.
Видео из больницы, на котором Рохит стоит с торчащим из головы мачете и разговаривает по телефону, стало вирусным.
