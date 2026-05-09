В Индии мужчина с мачете в голове сам дошел до больницы и ждал помощи в очереди

CentralAsia (CA) - В Мумбаи врачи спасли мужчину, которому в ходе нападения мачете пробило череп и вошло в мозг примерно на четыре сантиметра, сообщает IndiaToday.

После удара пострадавший Рохит Павар самостоятельно добрался до больницы, стоял в общей очереди и сидел в телефоне, пока ждал помощи.

Нападение произошло в ночь на 1 мая в районе Манхурд на почве личного конфликта. Хирурги больницы Сион успешно извлекли клинок. Состояние пациента стабильное.

На следующий день полиция задержала троих подозреваемых — все несовершеннолетние, направлены в исправительное учреждение. Расследование продолжается.

Видео из больницы, на котором Рохит стоит с торчащим из головы мачете и разговаривает по телефону, стало вирусным.