На КПП «Капланбек» скопились очереди из-за сбоя на узбекистанской стороне
CentralAsia (KZ) - На казахстанско-узбекистанском пункте пропуска «Капланбек» образовалось скопление людей, ожидающих въезда в Узбекистан, пишет Пограничная служба КНБ РК.
Причина — технический сбой в системе регистрации на сопредельном пункте пропуска «Новои».
Казахстанская сторона работает в штатном режиме. Узбекистанская сторона устраняет неполадки. Путешественникам рекомендуют учитывать ситуацию при планировании поездок.
