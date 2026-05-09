На КПП «Капланбек» скопились очереди из-за сбоя на узбекистанской стороне

CentralAsia (KZ) -  На казахстанско-узбекистанском пункте пропуска «Капланбек» образовалось скопление людей, ожидающих въезда в Узбекистан, пишет Пограничная служба КНБ РК.

Причина — технический сбой в системе регистрации на сопредельном пункте пропуска «Новои».

Казахстанская сторона работает в штатном режиме. Узбекистанская сторона устраняет неполадки. Путешественникам рекомендуют учитывать ситуацию при планировании поездок.

