Туркестан встретит лидеров тюркских государств на неформальном саммите
CentralAsia (KZ) - Туркестан — духовная столица тюркского мира — 15 мая примет неформальный саммит Совета глав государств Организация тюркских государств.
Встреча пройдет под темой «Искусственный интеллект и цифровое развитие».
Как сообщил генеральный секретарь организации Кубанычбек Омуралиев, лидеры обсудят приоритетные направления сотрудничества в цифровую эпоху.
