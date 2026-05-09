На 10 мая по всему Узбекистану объявлен дождь с грозой, местами сильный ветер

CentralAsia (UZ) - По данным синоптиков, 10 мая на территории всего Узбекистана ожидаются дожди с грозами, пишет Узгидромет.

В ряде регионов — Бухарской, Навоийской, Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях — порывы ветра могут достигать 23–25 м/с с пыльным поземком. С 11 мая погода улучшится, осадки прекратятся на большей части страны.

Температура днем 10 мая составит 20–28° в зависимости от региона, к 13 мая в южных областях потеплеет до 30–35°. В горных районах днем 10 мая не выше 10–15°, к концу периода — до 20–25°.