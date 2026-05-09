В Москве прошел парад Победы

- 13:01, 09 мая 2026
Обновлено: 13:46, 09 мая 2026
CentralAsia (CA) - 9 мая на Красной площади стартовал военный парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
На торжественной церемонии присутствовали Владимир Путин, а также президент Беларуси Александр Лукашенко со своим сыном Николаем, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и другие.
После шествия парадных расчетов церемония завершилась песней «Прощание Славянки».
Как ранее сообщало Минобороны России, в пешей колонне по Красной площади пройдут военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск. В параде также примут участие бойцы «СВО» в Украине.
Над Красной площадью пролетят самолеты российских пилотажных авиагрупп, а в завершение штурмовики Су-25 раскрасят небо Москвы в цвета флага России.
Как ранее сообщал пресс-секретарь Дмитрий Песков, сегодня у Путина состоится «целый марафон двусторонних встреч».
Путин сначала выступит на Красной площади, затем возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата вместе с гостями, а после проведет несколько встреч в Кремле с лидерами других стран.