В Москве прошел парад Победы

CentralAsia (CA) - 9 мая на Красной площади стартовал военный парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

На торжественной церемонии присутствовали Владимир Путин, а также президент Беларуси Александр Лукашенко со своим сыном Николаем, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и другие.

Военный парад в ознаменование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. // ТАСС

После шествия парадных расчетов церемония завершилась песней «Прощание Славянки».

Как ранее сообщало Минобороны России, в пешей колонне по Красной площади пройдут военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск. В параде также примут участие бойцы «СВО» в Украине.

Над Красной площадью пролетят самолеты российских пилотажных авиагрупп, а в завершение штурмовики Су-25 раскрасят небо Москвы в цвета флага России.

Как ранее сообщал пресс-секретарь Дмитрий Песков, сегодня у Путина состоится «целый марафон двусторонних встреч».

Путин сначала выступит на Красной площади, затем возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата вместе с гостями, а после проведет несколько встреч в Кремле с лидерами других стран.