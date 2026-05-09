Путин выступил на параде Победы

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин выступил на Красной площади 9 мая в ходе военного парада в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Пресс-служба Кремля опубликовала его речь:

«Дорогие граждане России! Дорогие ветераны!

Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики! Товарищи офицеры, генералы и адмиралы! Бойцы и командиры – участники специальной военной операции! Уважаемые гости!

Поздравляю вас с Днём Победы – с нашим священным, светлым и самым главным праздником!

Мы отмечаем его с чувствами гордости и любви к своей стране. С пониманием нашего общего долга – защищать интересы и будущее Родины. Отмечаем с искренней сыновней благодарностью великому поколению победителей.

Мы свято чтим заветы и наследие солдат Победы. Забота об Отчизне объединяет всю нашу страну, весь народ России, а сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны, её подлинной истории, истинных героях для нас – дело чести.

Мы всегда будем помнить подвиг советского народа – то, что именно он внёс решающий вклад в разгром нацизма, спас свою страну, спас мир, положил конец тотальному, беспощадному злу, вернул суверенитет тем государствам, которые капитулировали перед гитлеровской Германией, превратились в покорных соучастников её преступлений.

Наш солдат понёс колоссальные потери, принёс колоссальную жертву во имя свободы и достоинства народов Европы, стал воплощением мужества и благородства, стойкости и человечности и увенчал себя великой славой грандиозной Победы.

Дорогие друзья!

22 июня 1941 года – одна из самых трагических, самых скорбных дат нашей истории. В этом году исполнится 85 лет, как началась Великая Отечественная война.

Нацисты вероломно напали на Советский Союз, планировали захват страны и её богатейших ресурсов, полное уничтожение культуры, нашего исторического наследия и, наконец, истребление, порабощение, геноцид всего многонационального советского народа – именно всех народов, наций, этносов Советского Союза.

Для реализации этих преступных целей были собраны силы по всей Европе. Казалось бы, нацистские стратеги педантично учли всё. Кроме одного – того, что называется русским характером и силой духа советского народа.

Эти качества с особой мощью проявляются в самые трудные для Отечества времена. Наш народ стеной встал на пути врага и показал, что преданность Родине – это высшая правота, способная сплотить миллионы людей.

Мы помним беспримерную стойкость солдат, матросов и офицеров, самоотверженность участников народного ополчения, партизан и подпольщиков, гигантские усилия тыла, науки, промышленности, тружеников села.

Фронт и тыл были едины. Подлинный патриотизм, мужество и жертвенность народа возвышали его над врагом, придавали силы и укрепляли веру в Победу. Она была завоёвана, выстрадана и одержана!

Всё это живёт в семейных историях, в сердцах наших детей, внуков и правнуков. В памяти каждого из нас.

Мы склоняем головы перед павшими в боях. Перед теми, кто был замучен в оккупации и в плену, кто умер от голода в блокадном Ленинграде, в других осаждённых городах и посёлках. Перед всеми, кто отдал свои жизни за Родину, за Россию. Склоняем головы перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, прадедов, мужей, жён, братьев, сестёр, родных, друзей».

Далее Путин объявил минуту молчания. После этого он продолжил речь, сказав, что что подвиг ветеранов Великой Отечественной войны «вдохновляет участников спецоперации», которые, по его словам, противостоят всему блоку НАТО. Путин сказал о единстве фронта и тыла и выразил уверенность «в правоте российского дела и неизбежности победы».