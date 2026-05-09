Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы

CentralAsia (CA) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы.

Акорда опубликовала текст его поздравления:

«Уважаемые соотечественники!

От всей души поздравляю вас c Днем Победы!

9 мая мы с искренней признательностью воздаем должное великому подвигу фронтовиков и тружеников тыла, склоняем головы перед поколением Победителей, вынесшим на своих плечах все тяготы военного лихолетья.

Наша страна внесла огромный вклад в общую Победу. Миллионы казахстанцев отважно сражались на фронтах и самоотверженно работали в тылу, снабжая армию всем необходимым. Более ста человек стали полными кавалерами ордена Славы, 500 – получили звание Героя, десятки тысяч отмечены наградами за воинскую отвагу и трудовое отличие.

В Казахстане бережно хранят память о беспримерной доблести наших соотечественников. В честь выдающихся бойцов и командиров возведены мемориалы, выпускаются книги, снимаются фильмы, их именами названы улицы, школы, музеи, аэропорты, военные институты и воинские подразделения.

Священный долг современников – разъяснить потомкам подлинный смысл героизма старшего поколения наших соотечественников. Благодаря невероятному мужеству и стойкости фронтовиков мы живем в мирной, независимой стране, развиваем свою культуру, пользуемся благами современной цивилизации, узнаваемы и уважаемы в мировом сообществе.

Мы строим Справедливый Казахстан в соответствии с положениями новой Конституции, которая защищает законные права и свободы граждан независимо от их национальности, вероисповедания.

День Великой Победы – это, прежде всего, благодарная память о всех героях, которые своими ратными и трудовыми подвигами сделали ее возможной. Это «Праздник со слезами на глазах», а не повод для веселья в ходе массовых шествий.

Пусть под нашим чистым небом всегда возвышается небесно-голубой флаг Казахстана, символизируя миролюбивые, прогрессивные устремления нашего народа!

С Днем Великой Победы!»