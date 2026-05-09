Евросоюз нуждается в Турции больше, чем Турция в ЕС, - Эрдоган

CentralAsia (CA) - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Европейскому союзу необходима более инклюзивная и объединяющая политика — на фоне войн, политических кризисов и экономических трудностей, последствия которых ощущаются во всем мире.

Послание было опубликовано 9 мая по случаю Дня Европы.

По словам Эрдогана, принципы, заложенные в основу ЕС 76 лет назад, сегодня подвергаются испытанию множеством кризисов. Турция, как страна-кандидат в ЕС, остается, по его мнению, «неотъемлемым и незаменимым элементом» европейской интеграции.

«Архитектура Европы без Турции, которая до сих пор не заняла заслуженного места, останется неполной и столкнется со слабостью в способности управлять кризисами», - сказал он.

Эрдоган также добавил, что Турция сохраняет стремление к полному членству в ЕС на основе взаимной выгоды, и призвал Брюссель проявить «искреннюю волю» к развитию отношений.